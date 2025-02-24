Moedas / VLYPO
VLYPO: Valley National Bancorp - 5.5% Fixed to Floating Rate Series B
25.02 USD 0.05 (0.20%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VLYPO para hoje mudou para -0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.00 e o mais alto foi 25.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Valley National Bancorp - 5.5% Fixed to Floating Rate Series B . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
25.00 25.10
Faixa anual
22.75 25.77
- Fechamento anterior
- 25.07
- Open
- 25.10
- Bid
- 25.02
- Ask
- 25.32
- Low
- 25.00
- High
- 25.10
- Volume
- 20
- Mudança diária
- -0.20%
- Mudança mensal
- 0.36%
- Mudança de 6 meses
- 2.58%
- Mudança anual
- 0.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh