Валюты / VLYPO
VLYPO: Valley National Bancorp - 5.5% Fixed to Floating Rate Series B
25.07 USD 0.09 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VLYPO за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.99, а максимальная — 25.17.
Следите за динамикой Valley National Bancorp - 5.5% Fixed to Floating Rate Series B . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VLYPO
Дневной диапазон
24.99 25.17
Годовой диапазон
22.75 25.77
- Предыдущее закрытие
- 25.16
- Open
- 25.15
- Bid
- 25.07
- Ask
- 25.37
- Low
- 24.99
- High
- 25.17
- Объем
- 42
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- 0.56%
- 6-месячное изменение
- 2.79%
- Годовое изменение
- 0.20%
