VLYPO: Valley National Bancorp - 5.5% Fixed to Floating Rate Series B

25.07 USD 0.09 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VLYPO за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.99, а максимальная — 25.17.

Следите за динамикой Valley National Bancorp - 5.5% Fixed to Floating Rate Series B . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
24.99 25.17
Годовой диапазон
22.75 25.77
Предыдущее закрытие
25.16
Open
25.15
Bid
25.07
Ask
25.37
Low
24.99
High
25.17
Объем
42
Дневное изменение
-0.36%
Месячное изменение
0.56%
6-месячное изменение
2.79%
Годовое изменение
0.20%
