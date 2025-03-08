通貨 / UTMD
UTMD: Utah Medical Products Inc
63.44 USD 1.62 (2.62%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UTMDの今日の為替レートは、2.62%変化しました。日中、通貨は1あたり62.00の安値と63.44の高値で取引されました。
Utah Medical Products Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
62.00 63.44
1年のレンジ
51.26 68.99
- 以前の終値
- 61.82
- 始値
- 62.00
- 買値
- 63.44
- 買値
- 63.74
- 安値
- 62.00
- 高値
- 63.44
- 出来高
- 12
- 1日の変化
- 2.62%
- 1ヶ月の変化
- 4.88%
- 6ヶ月の変化
- 12.07%
- 1年の変化
- -4.18%
