UTMD
UTMD: Utah Medical Products Inc

63.44 USD 1.62 (2.62%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UTMDの今日の為替レートは、2.62%変化しました。日中、通貨は1あたり62.00の安値と63.44の高値で取引されました。

Utah Medical Products Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UTMD News

1日のレンジ
62.00 63.44
1年のレンジ
51.26 68.99
以前の終値
61.82
始値
62.00
買値
63.44
買値
63.74
安値
62.00
高値
63.44
出来高
12
1日の変化
2.62%
1ヶ月の変化
4.88%
6ヶ月の変化
12.07%
1年の変化
-4.18%
