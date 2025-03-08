CotationsSections
Devises / UTMD
UTMD: Utah Medical Products Inc

62.19 USD 1.25 (1.97%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de UTMD a changé de -1.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 61.93 et à un maximum de 63.09.

Suivez la dynamique Utah Medical Products Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
61.93 63.09
Range Annuel
51.26 68.99
Clôture Précédente
63.44
Ouverture
63.09
Bid
62.19
Ask
62.49
Plus Bas
61.93
Plus Haut
63.09
Volume
43
Changement quotidien
-1.97%
Changement Mensuel
2.81%
Changement à 6 Mois
9.86%
Changement Annuel
-6.07%
