Devises / UTMD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
UTMD: Utah Medical Products Inc
62.19 USD 1.25 (1.97%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UTMD a changé de -1.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 61.93 et à un maximum de 63.09.
Suivez la dynamique Utah Medical Products Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UTMD Nouvelles
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- UTMD's Q2 Earnings Slip Y/Y Due to Falling OEM Sales, Stock Down 3%
- Utah Medical Products increases quarterly dividend by 1.7%
- Utah Medical Products Reports Q2 Decline
- Utah Medical Products: Deep Discount Is Drawing One Legendary Investor's Interest
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Stock Picks From Seeking Alpha's April 2025 New Analysts
- Despite Some Deterioration, Utah Medical Products Is A Solid Play (NASDAQ:UTMD)
- Utah Medical Products (UTMD): Quietly Profitable—A Deep Value Gem Hiding In The Open
- Side-effect For Utah Medical Products: Recession-Driven Birthrate Declines (NASDAQ:UTMD)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
Range quotidien
61.93 63.09
Range Annuel
51.26 68.99
- Clôture Précédente
- 63.44
- Ouverture
- 63.09
- Bid
- 62.19
- Ask
- 62.49
- Plus Bas
- 61.93
- Plus Haut
- 63.09
- Volume
- 43
- Changement quotidien
- -1.97%
- Changement Mensuel
- 2.81%
- Changement à 6 Mois
- 9.86%
- Changement Annuel
- -6.07%
20 septembre, samedi