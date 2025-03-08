货币 / UTMD
UTMD: Utah Medical Products Inc
61.82 USD 0.68 (1.09%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UTMD汇率已更改-1.09%。当日，交易品种以低点61.82和高点62.96进行交易。
关注Utah Medical Products Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UTMD新闻
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- UTMD's Q2 Earnings Slip Y/Y Due to Falling OEM Sales, Stock Down 3%
- Utah Medical Products increases quarterly dividend by 1.7%
- Utah Medical Products Reports Q2 Decline
- Utah Medical Products: Deep Discount Is Drawing One Legendary Investor's Interest
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Stock Picks From Seeking Alpha's April 2025 New Analysts
- Despite Some Deterioration, Utah Medical Products Is A Solid Play (NASDAQ:UTMD)
- Utah Medical Products (UTMD): Quietly Profitable—A Deep Value Gem Hiding In The Open
- Side-effect For Utah Medical Products: Recession-Driven Birthrate Declines (NASDAQ:UTMD)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
日范围
61.82 62.96
年范围
51.26 68.99
- 前一天收盘价
- 62.50
- 开盘价
- 62.96
- 卖价
- 61.82
- 买价
- 62.12
- 最低价
- 61.82
- 最高价
- 62.96
- 交易量
- 30
- 日变化
- -1.09%
- 月变化
- 2.20%
- 6个月变化
- 9.20%
- 年变化
- -6.63%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值