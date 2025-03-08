KurseKategorien
Währungen / UTMD
UTMD: Utah Medical Products Inc

62.80 USD 0.64 (1.01%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UTMD hat sich für heute um -1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.80 bis zu einem Hoch von 63.09 gehandelt.

Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen.

Tagesspanne
62.80 63.09
Jahresspanne
51.26 68.99
Vorheriger Schlusskurs
63.44
Eröffnung
63.09
Bid
62.80
Ask
63.10
Tief
62.80
Hoch
63.09
Volumen
15
Tagesänderung
-1.01%
Monatsänderung
3.82%
6-Monatsänderung
10.93%
Jahresänderung
-5.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K