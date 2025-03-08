Währungen / UTMD
UTMD: Utah Medical Products Inc
62.80 USD 0.64 (1.01%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UTMD hat sich für heute um -1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.80 bis zu einem Hoch von 63.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Utah Medical Products Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
62.80 63.09
Jahresspanne
51.26 68.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 63.44
- Eröffnung
- 63.09
- Bid
- 62.80
- Ask
- 63.10
- Tief
- 62.80
- Hoch
- 63.09
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -1.01%
- Monatsänderung
- 3.82%
- 6-Monatsänderung
- 10.93%
- Jahresänderung
- -5.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K