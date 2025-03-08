Валюты / UTMD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
UTMD: Utah Medical Products Inc
62.50 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UTMD за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.06, а максимальная — 62.66.
Следите за динамикой Utah Medical Products Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости UTMD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- UTMD's Q2 Earnings Slip Y/Y Due to Falling OEM Sales, Stock Down 3%
- Utah Medical Products increases quarterly dividend by 1.7%
- Utah Medical Products Reports Q2 Decline
- Utah Medical Products: Deep Discount Is Drawing One Legendary Investor's Interest
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Stock Picks From Seeking Alpha's April 2025 New Analysts
- Despite Some Deterioration, Utah Medical Products Is A Solid Play (NASDAQ:UTMD)
- Utah Medical Products (UTMD): Quietly Profitable—A Deep Value Gem Hiding In The Open
- Side-effect For Utah Medical Products: Recession-Driven Birthrate Declines (NASDAQ:UTMD)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
Дневной диапазон
62.06 62.66
Годовой диапазон
51.26 68.99
- Предыдущее закрытие
- 62.49
- Open
- 62.06
- Bid
- 62.50
- Ask
- 62.80
- Low
- 62.06
- High
- 62.66
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 3.32%
- 6-месячное изменение
- 10.40%
- Годовое изменение
- -5.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.