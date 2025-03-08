Divisas / UTMD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
UTMD: Utah Medical Products Inc
61.82 USD 0.68 (1.09%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UTMD de hoy ha cambiado un -1.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 61.82, mientras que el máximo ha alcanzado 62.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Utah Medical Products Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UTMD News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- UTMD's Q2 Earnings Slip Y/Y Due to Falling OEM Sales, Stock Down 3%
- Utah Medical Products increases quarterly dividend by 1.7%
- Utah Medical Products Reports Q2 Decline
- Utah Medical Products: Deep Discount Is Drawing One Legendary Investor's Interest
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Stock Picks From Seeking Alpha's April 2025 New Analysts
- Despite Some Deterioration, Utah Medical Products Is A Solid Play (NASDAQ:UTMD)
- Utah Medical Products (UTMD): Quietly Profitable—A Deep Value Gem Hiding In The Open
- Side-effect For Utah Medical Products: Recession-Driven Birthrate Declines (NASDAQ:UTMD)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
Rango diario
61.82 62.96
Rango anual
51.26 68.99
- Cierres anteriores
- 62.50
- Open
- 62.96
- Bid
- 61.82
- Ask
- 62.12
- Low
- 61.82
- High
- 62.96
- Volumen
- 30
- Cambio diario
- -1.09%
- Cambio mensual
- 2.20%
- Cambio a 6 meses
- 9.20%
- Cambio anual
- -6.63%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B