시세섹션
통화 / UTMD
주식로 돌아가기

UTMD: Utah Medical Products Inc

62.19 USD 1.25 (1.97%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

UTMD 환율이 오늘 -1.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 61.93이고 고가는 63.09이었습니다.

Utah Medical Products Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UTMD News

일일 변동 비율
61.93 63.09
년간 변동
51.26 68.99
이전 종가
63.44
시가
63.09
Bid
62.19
Ask
62.49
저가
61.93
고가
63.09
볼륨
43
일일 변동
-1.97%
월 변동
2.81%
6개월 변동
9.86%
년간 변동율
-6.07%
20 9월, 토요일