通貨 / TWI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TWI: Titan International Inc (DE)
8.44 USD 0.11 (1.29%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TWIの今日の為替レートは、-1.29%変化しました。日中、通貨は1あたり8.40の安値と8.82の高値で取引されました。
Titan International Inc (DE)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TWI News
- Titan International: No Upgrade Justified In Light Of Industry Challenges (NYSE:TWI)
- Earnings call transcript: Titan International Q2 2025 misses forecasts, stock dips
- Titan International, Inc. (TWI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Titan International July 2025 slides: Navigating cyclical trough with improved margins
- Titan earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Titan International revenue misses estimates, shares edge higher
- DA Davidson downgrades Alamo Group stock to Neutral on valuation concerns
- Should Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) Be on Your Investing Radar?
- Eheli, Titan International VP, sells $231k in TWI stock
- Titan International: A Downgrade For The Sake Of Safety (NYSE:TWI)
- Moody’s lowers Titan International outlook to negative
- Titan International Announces Election Results, Auditor Ratification
- Oracle and Palantir Lead Mega-Cap Movers on Monday’s Market
- Harbor Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HAMVX)
- Warner Bros. Discovery, Metsera, eToro Group And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Cameco (NYSE:CCJ), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Oracle, McDonald’s lead Monday’s market cap stock movers
- TITAN INTERNATIONAL INC. CHAIRMAN ISSUES NOTE TO SHAREHOLDERS
- Noble Capital initiates Titan International stock with outperform rating
- TITAN INTERNATIONAL, INC. TO PARTICIPATE IN JUNE CONFERENCES
- Alamo Group: Nearing An Upgrade (NYSE:ALG)
- Lindsay Corporation Faces Uncertainty In Light Of Tariffs And Industry Forecasts (LNN)
- Titan International Q4: Stock Attractively Priced, Justifying A Soft 'Buy' (NYSE:TWI)
1日のレンジ
8.40 8.82
1年のレンジ
5.93 10.92
- 以前の終値
- 8.55
- 始値
- 8.69
- 買値
- 8.44
- 買値
- 8.74
- 安値
- 8.40
- 高値
- 8.82
- 出来高
- 870
- 1日の変化
- -1.29%
- 1ヶ月の変化
- -1.97%
- 6ヶ月の変化
- 0.00%
- 1年の変化
- 4.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K