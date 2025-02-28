통화 / TWI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TWI: Titan International Inc (DE)
8.15 USD 0.29 (3.44%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TWI 환율이 오늘 -3.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.06이고 고가는 8.51이었습니다.
Titan International Inc (DE) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TWI News
- Titan International: No Upgrade Justified In Light Of Industry Challenges (NYSE:TWI)
- Earnings call transcript: Titan International Q2 2025 misses forecasts, stock dips
- Titan International, Inc. (TWI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Titan International July 2025 slides: Navigating cyclical trough with improved margins
- Titan earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Titan International revenue misses estimates, shares edge higher
- DA Davidson downgrades Alamo Group stock to Neutral on valuation concerns
- Should Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) Be on Your Investing Radar?
- Eheli, Titan International VP, sells $231k in TWI stock
- Titan International: A Downgrade For The Sake Of Safety (NYSE:TWI)
- Moody’s lowers Titan International outlook to negative
- Titan International Announces Election Results, Auditor Ratification
- Oracle and Palantir Lead Mega-Cap Movers on Monday’s Market
- Harbor Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HAMVX)
- Warner Bros. Discovery, Metsera, eToro Group And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Cameco (NYSE:CCJ), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Oracle, McDonald’s lead Monday’s market cap stock movers
- TITAN INTERNATIONAL INC. CHAIRMAN ISSUES NOTE TO SHAREHOLDERS
- Noble Capital initiates Titan International stock with outperform rating
- TITAN INTERNATIONAL, INC. TO PARTICIPATE IN JUNE CONFERENCES
- Alamo Group: Nearing An Upgrade (NYSE:ALG)
- Lindsay Corporation Faces Uncertainty In Light Of Tariffs And Industry Forecasts (LNN)
- Titan International Q4: Stock Attractively Priced, Justifying A Soft 'Buy' (NYSE:TWI)
일일 변동 비율
8.06 8.51
년간 변동
5.93 10.92
- 이전 종가
- 8.44
- 시가
- 8.51
- Bid
- 8.15
- Ask
- 8.45
- 저가
- 8.06
- 고가
- 8.51
- 볼륨
- 806
- 일일 변동
- -3.44%
- 월 변동
- -5.34%
- 6개월 변동
- -3.44%
- 년간 변동율
- 1.37%
20 9월, 토요일