TWI: Titan International Inc (DE)
8.37 USD 0.07 (0.83%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TWI hat sich für heute um -0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.26 bis zu einem Hoch von 8.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Titan International Inc (DE)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
8.26 8.51
Jahresspanne
5.93 10.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.44
- Eröffnung
- 8.51
- Bid
- 8.37
- Ask
- 8.67
- Tief
- 8.26
- Hoch
- 8.51
- Volumen
- 229
- Tagesänderung
- -0.83%
- Monatsänderung
- -2.79%
- 6-Monatsänderung
- -0.83%
- Jahresänderung
- 4.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K