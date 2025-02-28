КотировкиРазделы
Валюты / TWI
TWI: Titan International Inc (DE)

8.73 USD 0.11 (1.24%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TWI за сегодня изменился на -1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.69, а максимальная — 8.85.

Следите за динамикой Titan International Inc (DE). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
8.69 8.85
Годовой диапазон
5.93 10.92
Предыдущее закрытие
8.84
Open
8.82
Bid
8.73
Ask
9.03
Low
8.69
High
8.85
Объем
469
Дневное изменение
-1.24%
Месячное изменение
1.39%
6-месячное изменение
3.44%
Годовое изменение
8.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.