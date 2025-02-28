Валюты / TWI
TWI: Titan International Inc (DE)
8.73 USD 0.11 (1.24%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TWI за сегодня изменился на -1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.69, а максимальная — 8.85.
Следите за динамикой Titan International Inc (DE). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.69 8.85
Годовой диапазон
5.93 10.92
- Предыдущее закрытие
- 8.84
- Open
- 8.82
- Bid
- 8.73
- Ask
- 9.03
- Low
- 8.69
- High
- 8.85
- Объем
- 469
- Дневное изменение
- -1.24%
- Месячное изменение
- 1.39%
- 6-месячное изменение
- 3.44%
- Годовое изменение
- 8.58%
