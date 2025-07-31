通貨 / TFX
TFX: Teleflex Incorporated
125.80 USD 0.12 (0.10%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TFXの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり125.13の安値と126.81の高値で取引されました。
Teleflex Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
125.13 126.81
1年のレンジ
108.90 247.22
- 以前の終値
- 125.68
- 始値
- 125.27
- 買値
- 125.80
- 買値
- 126.10
- 安値
- 125.13
- 高値
- 126.81
- 出来高
- 1.285 K
- 1日の変化
- 0.10%
- 1ヶ月の変化
- 0.13%
- 6ヶ月の変化
- -9.45%
- 1年の変化
- -49.11%
