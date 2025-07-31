Währungen / TFX
TFX: Teleflex Incorporated
125.80 USD 0.12 (0.10%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TFX hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 125.13 bis zu einem Hoch von 126.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Teleflex Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
125.13 126.81
Jahresspanne
108.90 247.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 125.68
- Eröffnung
- 125.27
- Bid
- 125.80
- Ask
- 126.10
- Tief
- 125.13
- Hoch
- 126.81
- Volumen
- 1.285 K
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- 0.13%
- 6-Monatsänderung
- -9.45%
- Jahresänderung
- -49.11%
