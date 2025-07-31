KurseKategorien
TFX: Teleflex Incorporated

125.80 USD 0.12 (0.10%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TFX hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 125.13 bis zu einem Hoch von 126.81 gehandelt.

Verfolgen Sie die Teleflex Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
125.13 126.81
Jahresspanne
108.90 247.22
Vorheriger Schlusskurs
125.68
Eröffnung
125.27
Bid
125.80
Ask
126.10
Tief
125.13
Hoch
126.81
Volumen
1.285 K
Tagesänderung
0.10%
Monatsänderung
0.13%
6-Monatsänderung
-9.45%
Jahresänderung
-49.11%
