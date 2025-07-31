Divisas / TFX
TFX: Teleflex Incorporated
125.68 USD 0.14 (0.11%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TFX de hoy ha cambiado un -0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 125.05, mientras que el máximo ha alcanzado 129.29.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Teleflex Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TFX News
- ¡Hasta +75% de potencial! Estas acciones romperán el mercado con recortes de tipos
- Should Value Investors Buy Teleflex (TFX) Stock?
- Teleflex In 2025: A Company Trying To Reset (NYSE:TFX)
- Teleflex Incorporated (TFX) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual
- Teleflex at Morgan Stanley Conference: Strategic Reorganization and Growth Plans
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- Waters (WAT) Up 5.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- 3 Top Medical Instruments Stocks Defying Tariff Pressure With GenAI
- Are Investors Undervaluing Teleflex (TFX) Right Now?
- TFX or SONVY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Teleflex Stock Gains Following Barrigel's Launch in Japan
- Zacks.com featured highlights Itron, Teleflex, Popular and PHINIA
- 4 PEG-Based Value Stocks That Could Help You Crush the Market
- Teleflex launches Barrigel rectal spacer for prostate radiation in Japan
- TFX vs. SONVY: Which Stock Is the Better Value Option?
- Is Tactile Systems Technology (TCMD) Stock Undervalued Right Now?
- Janus Henderson Mid Cap Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Enterprise Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JAENX)
- Teleflex Incorporated (TFX) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Teleflex Incorporated 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TFX)
- Teleflex stock price target raised to $135 from $130 at RBC Capital
- Compared to Estimates, Teleflex (TFX) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
Rango diario
125.05 129.29
Rango anual
108.90 247.22
- Cierres anteriores
- 125.82
- Open
- 126.63
- Bid
- 125.68
- Ask
- 125.98
- Low
- 125.05
- High
- 129.29
- Volumen
- 1.270 K
- Cambio diario
- -0.11%
- Cambio mensual
- 0.03%
- Cambio a 6 meses
- -9.54%
- Cambio anual
- -49.16%
