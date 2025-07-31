Валюты / TFX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TFX: Teleflex Incorporated
125.82 USD 0.15 (0.12%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TFX за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 125.31, а максимальная — 127.42.
Следите за динамикой Teleflex Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TFX
- Should Value Investors Buy Teleflex (TFX) Stock?
- Teleflex In 2025: A Company Trying To Reset (NYSE:TFX)
- Teleflex Incorporated (TFX) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual
- Teleflex at Morgan Stanley Conference: Strategic Reorganization and Growth Plans
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- Waters (WAT) Up 5.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- 3 Top Medical Instruments Stocks Defying Tariff Pressure With GenAI
- Are Investors Undervaluing Teleflex (TFX) Right Now?
- TFX or SONVY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Teleflex Stock Gains Following Barrigel's Launch in Japan
- Zacks.com featured highlights Itron, Teleflex, Popular and PHINIA
- 4 PEG-Based Value Stocks That Could Help You Crush the Market
- Teleflex launches Barrigel rectal spacer for prostate radiation in Japan
- Should Value Investors Buy Teleflex (TFX) Stock?
- TFX vs. SONVY: Which Stock Is the Better Value Option?
- Is Tactile Systems Technology (TCMD) Stock Undervalued Right Now?
- Janus Henderson Mid Cap Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Enterprise Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JAENX)
- Teleflex Incorporated (TFX) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Teleflex Incorporated 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TFX)
- Teleflex stock price target raised to $135 from $130 at RBC Capital
- Compared to Estimates, Teleflex (TFX) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Teleflex (TFX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Teleflex declares quarterly dividend of $0.34 per share
Дневной диапазон
125.31 127.42
Годовой диапазон
108.90 247.22
- Предыдущее закрытие
- 125.97
- Open
- 126.03
- Bid
- 125.82
- Ask
- 126.12
- Low
- 125.31
- High
- 127.42
- Объем
- 928
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 0.14%
- 6-месячное изменение
- -9.44%
- Годовое изменение
- -49.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.