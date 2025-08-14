クォートセクション
通貨 / TCOM
TCOM: Trip.com Group Limited - American Depositary Shares

78.15 USD 1.36 (1.77%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TCOMの今日の為替レートは、1.77%変化しました。日中、通貨は1あたり76.91の安値と78.65の高値で取引されました。

Trip.com Group Limited - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
76.91 78.65
1年のレンジ
51.35 78.65
以前の終値
76.79
始値
76.91
買値
78.15
買値
78.45
安値
76.91
高値
78.65
出来高
9.450 K
1日の変化
1.77%
1ヶ月の変化
8.30%
6ヶ月の変化
23.52%
1年の変化
30.47%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K