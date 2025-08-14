Divisas / TCOM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TCOM: Trip.com Group Limited - American Depositary Shares
76.79 USD 0.21 (0.27%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TCOM de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 76.17, mientras que el máximo ha alcanzado 77.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Trip.com Group Limited - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TCOM News
- Chinese Tech Stocks Rally as Beijing Tells Firms To Stop Buying Nvidia's AI Chips
- Trip.com (TCOM) Now Trades Above Golden Cross: Time to Buy?
- Earnings Estimates Rising for Trip.com (TCOM): Will It Gain?
- Best Momentum Stock to Buy for September 5th
- Trip.com: Focus On Efficient, Regional Growth Supports Long-Term Investment Case (TCOM)
- Snowflake, Trip.com, And MongoDB Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Dutch Bros (NYSE:BROS), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- Trip.com Group stock price target raised to $90 by JPMorgan
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Trip.com stock price target raised to $85 by Barclays on travel growth
- Phibro Animal Health, Pure Storage, Snowflake, Build-A-Bear Workshop And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Build-A-Bear Workshop (NYSE:BBW), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- Trip.com stock price target maintained at $80 by Benchmark on strong Q2
- Trip.com Group Limited (TCOM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Trip.com ADR earnings beat by ¥1.12, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: Trip.com Q2 2025 sees strong growth in revenue
- Trip.com (TCOM) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- NVIDIA, Webull, IREN And More Retail Trader Favorites Report Q2 - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- Nvidia will deliver key earnings report this week
- Why Trip.com (TCOM) Dipped More Than Broader Market Today
- Trip.Com Q2 Preview: Capturing China's Inbound Travel Surge (Rating Upgrade) (NASDAQ:TCOM)
- Davis Global Fund 2025 Semi-Annual Review
- Davis International Fund 2025 Semi-Annual Review
- Bridgewater Retreats From China, Shifts Billions Into US Mega-Cap Tech - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Autohome (NYSE:ATHM)
Rango diario
76.17 77.87
Rango anual
51.35 77.87
- Cierres anteriores
- 76.58
- Open
- 77.50
- Bid
- 76.79
- Ask
- 77.09
- Low
- 76.17
- High
- 77.87
- Volumen
- 8.641 K
- Cambio diario
- 0.27%
- Cambio mensual
- 6.42%
- Cambio a 6 meses
- 21.37%
- Cambio anual
- 28.20%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B