TCOM: Trip.com Group Limited - American Depositary Shares
78.15 USD 1.36 (1.77%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TCOM hat sich für heute um 1.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 76.91 bis zu einem Hoch von 78.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Trip.com Group Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
76.91 78.65
Jahresspanne
51.35 78.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 76.79
- Eröffnung
- 76.91
- Bid
- 78.15
- Ask
- 78.45
- Tief
- 76.91
- Hoch
- 78.65
- Volumen
- 9.450 K
- Tagesänderung
- 1.77%
- Monatsänderung
- 8.30%
- 6-Monatsänderung
- 23.52%
- Jahresänderung
- 30.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K