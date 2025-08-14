KurseKategorien
Währungen / TCOM
Zurück zum Aktien

TCOM: Trip.com Group Limited - American Depositary Shares

78.15 USD 1.36 (1.77%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TCOM hat sich für heute um 1.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 76.91 bis zu einem Hoch von 78.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Trip.com Group Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TCOM News

Tagesspanne
76.91 78.65
Jahresspanne
51.35 78.65
Vorheriger Schlusskurs
76.79
Eröffnung
76.91
Bid
78.15
Ask
78.45
Tief
76.91
Hoch
78.65
Volumen
9.450 K
Tagesänderung
1.77%
Monatsänderung
8.30%
6-Monatsänderung
23.52%
Jahresänderung
30.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K