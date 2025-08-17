Valute / TCOM
TCOM: Trip.com Group Limited - American Depositary Shares
78.52 USD 0.37 (0.47%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TCOM ha avuto una variazione del 0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 77.24 e ad un massimo di 78.55.
Segui le dinamiche di Trip.com Group Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
77.24 78.55
Intervallo Annuale
51.35 78.65
- Chiusura Precedente
- 78.15
- Apertura
- 78.03
- Bid
- 78.52
- Ask
- 78.82
- Minimo
- 77.24
- Massimo
- 78.55
- Volume
- 6.503 K
- Variazione giornaliera
- 0.47%
- Variazione Mensile
- 8.81%
- Variazione Semestrale
- 24.10%
- Variazione Annuale
- 31.09%
20 settembre, sabato