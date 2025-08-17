QuotazioniSezioni
Valute / TCOM
Tornare a Azioni

TCOM: Trip.com Group Limited - American Depositary Shares

78.52 USD 0.37 (0.47%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TCOM ha avuto una variazione del 0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 77.24 e ad un massimo di 78.55.

Segui le dinamiche di Trip.com Group Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TCOM News

Intervallo Giornaliero
77.24 78.55
Intervallo Annuale
51.35 78.65
Chiusura Precedente
78.15
Apertura
78.03
Bid
78.52
Ask
78.82
Minimo
77.24
Massimo
78.55
Volume
6.503 K
Variazione giornaliera
0.47%
Variazione Mensile
8.81%
Variazione Semestrale
24.10%
Variazione Annuale
31.09%
20 settembre, sabato