货币 / TCOM
TCOM: Trip.com Group Limited - American Depositary Shares
76.58 USD 2.46 (3.32%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TCOM汇率已更改3.32%。当日，交易品种以低点74.92和高点77.14进行交易。
关注Trip.com Group Limited - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TCOM新闻
日范围
74.92 77.14
年范围
51.35 77.19
- 前一天收盘价
- 74.12
- 开盘价
- 75.12
- 卖价
- 76.58
- 买价
- 76.88
- 最低价
- 74.92
- 最高价
- 77.14
- 交易量
- 9.914 K
- 日变化
- 3.32%
- 月变化
- 6.13%
- 6个月变化
- 21.04%
- 年变化
- 27.85%
