통화 / TCOM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TCOM: Trip.com Group Limited - American Depositary Shares
78.52 USD 0.37 (0.47%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TCOM 환율이 오늘 0.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 77.24이고 고가는 78.55이었습니다.
Trip.com Group Limited - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TCOM News
- 중국, 차세대 소프트웨어 승자는? - Bernstein
- These software companies could be China’s "next winners," Bernstein says
- Chinese Tech Stocks Rally as Beijing Tells Firms To Stop Buying Nvidia's AI Chips
- Trip.com (TCOM) Now Trades Above Golden Cross: Time to Buy?
- Earnings Estimates Rising for Trip.com (TCOM): Will It Gain?
- Best Momentum Stock to Buy for September 5th
- Trip.com: Focus On Efficient, Regional Growth Supports Long-Term Investment Case (TCOM)
- Snowflake, Trip.com, And MongoDB Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Dutch Bros (NYSE:BROS), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- Trip.com Group stock price target raised to $90 by JPMorgan
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Trip.com stock price target raised to $85 by Barclays on travel growth
- Phibro Animal Health, Pure Storage, Snowflake, Build-A-Bear Workshop And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Build-A-Bear Workshop (NYSE:BBW), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- Trip.com stock price target maintained at $80 by Benchmark on strong Q2
- Trip.com Group Limited (TCOM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Trip.com ADR earnings beat by ¥1.12, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: Trip.com Q2 2025 sees strong growth in revenue
- Trip.com (TCOM) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- NVIDIA, Webull, IREN And More Retail Trader Favorites Report Q2 - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- Nvidia will deliver key earnings report this week
- Why Trip.com (TCOM) Dipped More Than Broader Market Today
- Trip.Com Q2 Preview: Capturing China's Inbound Travel Surge (Rating Upgrade) (NASDAQ:TCOM)
- Davis Global Fund 2025 Semi-Annual Review
일일 변동 비율
77.24 78.55
년간 변동
51.35 78.65
- 이전 종가
- 78.15
- 시가
- 78.03
- Bid
- 78.52
- Ask
- 78.82
- 저가
- 77.24
- 고가
- 78.55
- 볼륨
- 6.503 K
- 일일 변동
- 0.47%
- 월 변동
- 8.81%
- 6개월 변동
- 24.10%
- 년간 변동율
- 31.09%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K