TCOM: Trip.com Group Limited - American Depositary Shares
78.52 USD 0.37 (0.47%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TCOM a changé de 0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 77.24 et à un maximum de 78.55.
Suivez la dynamique Trip.com Group Limited - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TCOM Nouvelles
Range quotidien
77.24 78.55
Range Annuel
51.35 78.65
- Clôture Précédente
- 78.15
- Ouverture
- 78.03
- Bid
- 78.52
- Ask
- 78.82
- Plus Bas
- 77.24
- Plus Haut
- 78.55
- Volume
- 6.503 K
- Changement quotidien
- 0.47%
- Changement Mensuel
- 8.81%
- Changement à 6 Mois
- 24.10%
- Changement Annuel
- 31.09%
20 septembre, samedi