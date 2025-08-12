Currencies / TCOM
TCOM: Trip.com Group Limited - American Depositary Shares
76.36 USD 2.24 (3.02%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
TCOM exchange rate has changed by 3.02% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 74.92 and at a high of 76.44.
Follow Trip.com Group Limited - American Depositary Shares dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
Daily Range
74.92 76.44
Year Range
51.35 77.19
- Previous Close
- 74.12
- Open
- 75.12
- Bid
- 76.36
- Ask
- 76.66
- Low
- 74.92
- High
- 76.44
- Volume
- 4.800 K
- Daily Change
- 3.02%
- Month Change
- 5.82%
- 6 Months Change
- 20.69%
- Year Change
- 27.48%
