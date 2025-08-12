КотировкиРазделы
Валюты / TCOM
TCOM: Trip.com Group Limited - American Depositary Shares

76.58 USD 2.46 (3.32%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TCOM за сегодня изменился на 3.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.92, а максимальная — 77.14.

Новости TCOM

Дневной диапазон
74.92 77.14
Годовой диапазон
51.35 77.19
Предыдущее закрытие
74.12
Open
75.12
Bid
76.58
Ask
76.88
Low
74.92
High
77.14
Объем
9.914 K
Дневное изменение
3.32%
Месячное изменение
6.13%
6-месячное изменение
21.04%
Годовое изменение
27.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.