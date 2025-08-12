Валюты / TCOM
TCOM: Trip.com Group Limited - American Depositary Shares
76.58 USD 2.46 (3.32%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TCOM за сегодня изменился на 3.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.92, а максимальная — 77.14.
Следите за динамикой Trip.com Group Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
74.92 77.14
Годовой диапазон
51.35 77.19
- Предыдущее закрытие
- 74.12
- Open
- 75.12
- Bid
- 76.58
- Ask
- 76.88
- Low
- 74.92
- High
- 77.14
- Объем
- 9.914 K
- Дневное изменение
- 3.32%
- Месячное изменение
- 6.13%
- 6-месячное изменение
- 21.04%
- Годовое изменение
- 27.85%
