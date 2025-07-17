クォートセクション
通貨 / TCBI
TCBI: Texas Capital Bancshares Inc

87.87 USD 2.60 (3.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TCBIの今日の為替レートは、3.05%変化しました。日中、通貨は1あたり85.69の安値と87.99の高値で取引されました。

Texas Capital Bancshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
85.69 87.99
1年のレンジ
59.37 94.61
以前の終値
85.27
始値
85.85
買値
87.87
買値
88.17
安値
85.69
高値
87.99
出来高
1.141 K
1日の変化
3.05%
1ヶ月の変化
2.83%
6ヶ月の変化
18.26%
1年の変化
24.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K