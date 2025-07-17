通貨 / TCBI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TCBI: Texas Capital Bancshares Inc
87.87 USD 2.60 (3.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TCBIの今日の為替レートは、3.05%変化しました。日中、通貨は1あたり85.69の安値と87.99の高値で取引されました。
Texas Capital Bancshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TCBI News
- WaterBridge completes $588 million IPO with underwriters exercising full option
- Arista Networks and Elevance Health have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Fed Set to Cut Rates Tomorrow: 3 Bank Stocks Stand to Benefit
- Texas Capital (TCBI) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Regional Management Corp. enters new $355 million credit facility, amends warehouse agreements
- Zacks.com featured highlights include Vital Farms, Acushnet, Texas Capital Bancshares and Commerce Bancshares
- 4 Must-Buy Efficient Stocks for Solid Gains Amid Volatility
- Best Momentum Stock to Buy for July 24th
- New Strong Buy Stocks for July 24th
- BOK Financial's Q2 Earnings Beat on NII & Loan Growth, Stock Gains
- Texas Capital (TCBI) Is Up 3.91% in One Week: What You Should Know
- Texas Capital Bancshares stock price target raised to $100 by KBW on earnings momentum
- Texas Capital Bancshares stock price target raised to $91 from $76 at DA Davidson
- Texas Capital Q2 Earnings Beat on NII & Loan Growth, Stock Gains
- Texas Capital Bancshares stock price target raised to $79 by Citi
- Texas Capital Bancshares Profit Doubles
- Texas Capital Bancshares stock price target raised to $96 by Raymond James
- Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Texas Capital (TCBI) Q2 2025 Earnings Transcript
- Earnings call transcript: Texas Capital Bancshares Q2 2025 beats earnings expectations
- Texas Capital (TCBI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Texas Capital Bancshares soars almost 3% on strong Q2 earnings beat
- Texas Capital Q2 2025 slides: revenue growth accelerates, capital position strengthens
- Texas Capital earnings beat by $0.35, revenue topped estimates
1日のレンジ
85.69 87.99
1年のレンジ
59.37 94.61
- 以前の終値
- 85.27
- 始値
- 85.85
- 買値
- 87.87
- 買値
- 88.17
- 安値
- 85.69
- 高値
- 87.99
- 出来高
- 1.141 K
- 1日の変化
- 3.05%
- 1ヶ月の変化
- 2.83%
- 6ヶ月の変化
- 18.26%
- 1年の変化
- 24.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K