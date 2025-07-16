货币 / TCBI
TCBI: Texas Capital Bancshares Inc
85.75 USD 1.57 (1.87%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TCBI汇率已更改1.87%。当日，交易品种以低点83.82和高点86.11进行交易。
关注Texas Capital Bancshares Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TCBI新闻
- Arista Networks and Elevance Health have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Fed Set to Cut Rates Tomorrow: 3 Bank Stocks Stand to Benefit
- Texas Capital (TCBI) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Regional Management Corp. enters new $355 million credit facility, amends warehouse agreements
- Zacks.com featured highlights include Vital Farms, Acushnet, Texas Capital Bancshares and Commerce Bancshares
- 4 Must-Buy Efficient Stocks for Solid Gains Amid Volatility
- Best Momentum Stock to Buy for July 24th
- New Strong Buy Stocks for July 24th
- BOK Financial's Q2 Earnings Beat on NII & Loan Growth, Stock Gains
- Texas Capital (TCBI) Is Up 3.91% in One Week: What You Should Know
- Texas Capital Bancshares stock price target raised to $100 by KBW on earnings momentum
- Texas Capital Bancshares stock price target raised to $91 from $76 at DA Davidson
- Texas Capital Q2 Earnings Beat on NII & Loan Growth, Stock Gains
- Texas Capital Bancshares stock price target raised to $79 by Citi
- Texas Capital Bancshares Profit Doubles
- Texas Capital Bancshares stock price target raised to $96 by Raymond James
- Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Texas Capital (TCBI) Q2 2025 Earnings Transcript
- Earnings call transcript: Texas Capital Bancshares Q2 2025 beats earnings expectations
- Texas Capital (TCBI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Texas Capital Bancshares soars almost 3% on strong Q2 earnings beat
- Texas Capital Q2 2025 slides: revenue growth accelerates, capital position strengthens
- Texas Capital earnings beat by $0.35, revenue topped estimates
- Netflix, Interactive Brokers, Travelers set to report Thursday
日范围
83.82 86.11
年范围
59.37 94.61
- 前一天收盘价
- 84.18
- 开盘价
- 84.64
- 卖价
- 85.75
- 买价
- 86.05
- 最低价
- 83.82
- 最高价
- 86.11
- 交易量
- 187
- 日变化
- 1.87%
- 月变化
- 0.35%
- 6个月变化
- 15.41%
- 年变化
- 21.05%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值