통화 / TCBI
TCBI: Texas Capital Bancshares Inc
86.98 USD 0.89 (1.01%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TCBI 환율이 오늘 -1.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 86.23이고 고가는 87.80이었습니다.
Texas Capital Bancshares Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
86.23 87.80
년간 변동
59.37 94.61
- 이전 종가
- 87.87
- 시가
- 87.79
- Bid
- 86.98
- Ask
- 87.28
- 저가
- 86.23
- 고가
- 87.80
- 볼륨
- 1.056 K
- 일일 변동
- -1.01%
- 월 변동
- 1.79%
- 6개월 변동
- 17.07%
- 년간 변동율
- 22.78%
20 9월, 토요일