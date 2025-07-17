Valute / TCBI
TCBI: Texas Capital Bancshares Inc
86.98 USD 0.89 (1.01%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TCBI ha avuto una variazione del -1.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 86.23 e ad un massimo di 87.80.
Segui le dinamiche di Texas Capital Bancshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TCBI News
- WaterBridge completes $588 million IPO with underwriters exercising full option
- Arista Networks and Elevance Health have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Fed Set to Cut Rates Tomorrow: 3 Bank Stocks Stand to Benefit
- Texas Capital (TCBI) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Regional Management Corp. enters new $355 million credit facility, amends warehouse agreements
- Zacks.com featured highlights include Vital Farms, Acushnet, Texas Capital Bancshares and Commerce Bancshares
- 4 Must-Buy Efficient Stocks for Solid Gains Amid Volatility
- Best Momentum Stock to Buy for July 24th
- New Strong Buy Stocks for July 24th
- BOK Financial's Q2 Earnings Beat on NII & Loan Growth, Stock Gains
- Texas Capital (TCBI) Is Up 3.91% in One Week: What You Should Know
- Texas Capital Bancshares stock price target raised to $100 by KBW on earnings momentum
- Texas Capital Bancshares stock price target raised to $91 from $76 at DA Davidson
- Texas Capital Q2 Earnings Beat on NII & Loan Growth, Stock Gains
- Texas Capital Bancshares stock price target raised to $79 by Citi
- Texas Capital Bancshares Profit Doubles
- Texas Capital Bancshares stock price target raised to $96 by Raymond James
- Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Texas Capital (TCBI) Q2 2025 Earnings Transcript
- Earnings call transcript: Texas Capital Bancshares Q2 2025 beats earnings expectations
- Texas Capital (TCBI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Texas Capital Bancshares soars almost 3% on strong Q2 earnings beat
- Texas Capital Q2 2025 slides: revenue growth accelerates, capital position strengthens
- Texas Capital earnings beat by $0.35, revenue topped estimates
Intervallo Giornaliero
86.23 87.80
Intervallo Annuale
59.37 94.61
- Chiusura Precedente
- 87.87
- Apertura
- 87.79
- Bid
- 86.98
- Ask
- 87.28
- Minimo
- 86.23
- Massimo
- 87.80
- Volume
- 1.056 K
- Variazione giornaliera
- -1.01%
- Variazione Mensile
- 1.79%
- Variazione Semestrale
- 17.07%
- Variazione Annuale
- 22.78%
