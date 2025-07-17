Währungen / TCBI
TCBI: Texas Capital Bancshares Inc
87.87 USD 2.60 (3.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TCBI hat sich für heute um 3.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 85.69 bis zu einem Hoch von 87.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Texas Capital Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TCBI News
Tagesspanne
85.69 87.99
Jahresspanne
59.37 94.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 85.27
- Eröffnung
- 85.85
- Bid
- 87.87
- Ask
- 88.17
- Tief
- 85.69
- Hoch
- 87.99
- Volumen
- 1.141 K
- Tagesänderung
- 3.05%
- Monatsänderung
- 2.83%
- 6-Monatsänderung
- 18.26%
- Jahresänderung
- 24.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K