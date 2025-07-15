КотировкиРазделы
TCBI: Texas Capital Bancshares Inc

84.18 USD 1.08 (1.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TCBI за сегодня изменился на -1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.83, а максимальная — 85.26.

Следите за динамикой Texas Capital Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости TCBI

Дневной диапазон
82.83 85.26
Годовой диапазон
59.37 94.61
Предыдущее закрытие
85.26
Open
85.26
Bid
84.18
Ask
84.48
Low
82.83
High
85.26
Объем
817
Дневное изменение
-1.27%
Месячное изменение
-1.49%
6-месячное изменение
13.30%
Годовое изменение
18.83%
