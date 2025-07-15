Валюты / TCBI
TCBI: Texas Capital Bancshares Inc
84.18 USD 1.08 (1.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TCBI за сегодня изменился на -1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.83, а максимальная — 85.26.
Следите за динамикой Texas Capital Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
82.83 85.26
Годовой диапазон
59.37 94.61
- Предыдущее закрытие
- 85.26
- Open
- 85.26
- Bid
- 84.18
- Ask
- 84.48
- Low
- 82.83
- High
- 85.26
- Объем
- 817
- Дневное изменение
- -1.27%
- Месячное изменение
- -1.49%
- 6-месячное изменение
- 13.30%
- Годовое изменение
- 18.83%
