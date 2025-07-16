Divisas / TCBI
TCBI: Texas Capital Bancshares Inc
85.27 USD 1.09 (1.29%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TCBI de hoy ha cambiado un 1.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 83.82, mientras que el máximo ha alcanzado 87.46.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Texas Capital Bancshares Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TCBI News
Rango diario
83.82 87.46
Rango anual
59.37 94.61
- Cierres anteriores
- 84.18
- Open
- 84.64
- Bid
- 85.27
- Ask
- 85.57
- Low
- 83.82
- High
- 87.46
- Volumen
- 950
- Cambio diario
- 1.29%
- Cambio mensual
- -0.21%
- Cambio a 6 meses
- 14.76%
- Cambio anual
- 20.37%
