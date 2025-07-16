CotizacionesSecciones
Divisas / TCBI
TCBI: Texas Capital Bancshares Inc

85.27 USD 1.09 (1.29%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de TCBI de hoy ha cambiado un 1.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 83.82, mientras que el máximo ha alcanzado 87.46.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Texas Capital Bancshares Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
83.82 87.46
Rango anual
59.37 94.61
Cierres anteriores
84.18
Open
84.64
Bid
85.27
Ask
85.57
Low
83.82
High
87.46
Volumen
950
Cambio diario
1.29%
Cambio mensual
-0.21%
Cambio a 6 meses
14.76%
Cambio anual
20.37%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B