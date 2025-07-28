通貨 / TATT
TATT: TAT Technologies Ltd
41.61 USD 2.33 (5.93%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TATTの今日の為替レートは、5.93%変化しました。日中、通貨は1あたり37.90の安値と41.98の高値で取引されました。
TAT Technologies Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
37.90 41.98
1年のレンジ
16.25 41.98
- 以前の終値
- 39.28
- 始値
- 38.17
- 買値
- 41.61
- 買値
- 41.91
- 安値
- 37.90
- 高値
- 41.98
- 出来高
- 578
- 1日の変化
- 5.93%
- 1ヶ月の変化
- 16.59%
- 6ヶ月の変化
- 50.92%
- 1年の変化
- 131.17%
