TATT
TATT: TAT Technologies Ltd

41.61 USD 2.33 (5.93%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TATTの今日の為替レートは、5.93%変化しました。日中、通貨は1あたり37.90の安値と41.98の高値で取引されました。

TAT Technologies Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
37.90 41.98
1年のレンジ
16.25 41.98
以前の終値
39.28
始値
38.17
買値
41.61
買値
41.91
安値
37.90
高値
41.98
出来高
578
1日の変化
5.93%
1ヶ月の変化
16.59%
6ヶ月の変化
50.92%
1年の変化
131.17%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K