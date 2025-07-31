Divisas / TATT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TATT: TAT Technologies Ltd
39.28 USD 0.48 (1.24%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TATT de hoy ha cambiado un 1.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.34, mientras que el máximo ha alcanzado 40.51.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TAT Technologies Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TATT News
- TAT Technologies (TATT) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Stifel respalda a TAT Technologies y VSE ante el duradero auge de reparación de aeronaves
- Stifel respalda a TAT Technologies y VSE ante auge duradero en reparación aérea
- Stifel backs TAT Technologies, VSE on long-lasting aircraft repair boom
- Stifel inicia cobertura de TAT Technologies con calificación de Compra y objetivo de 44 dólares
- Stifel inicia cobertura de TAT Technologies con calificación de Compra y objetivo de $44
- Stifel initiates TAT Technologies stock with Buy rating, $44 target
- TAT Technologies Stock Surges 40% in the Past 3 Months: Should You Buy?
- Best Momentum Stocks to Buy for September 8th
- New Strong Buy Stocks for September 8th
- Will TAT Technologies Overcome Its MRO Softness and Shine Again?
- Is AIRBUS SE (EADSY) Stock Outpacing Its Aerospace Peers This Year?
- Here's Why Momentum in TAT Technologies (TATT) Should Keep going
- Best Momentum Stocks to Buy for August 28th
- TAT Technologies: Strong Buy On Aerospace Growth (NASDAQ:TATT)
- Top Stock Picks for Week of August 25, 2025
- Best Momentum Stocks to Buy for August 25th
- New Strong Buy Stocks for August 25th
- TAT Technologies secures $12 million contract for Boeing 777 APU services
- Here's What Could Help TAT Technologies (TATT) Maintain Its Recent Price Strength
- Celanese, Archer Aviation And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Archer Aviation (NYSE:ACHR), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- TAT Technologies earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Investors Are Mining Best Stock Lists For Hot Gold Stocks: Check Out New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Microsoft Hits $4 Trillion, Rises Onto Big Cap 20: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
Rango diario
38.34 40.51
Rango anual
16.25 41.00
- Cierres anteriores
- 38.80
- Open
- 38.40
- Bid
- 39.28
- Ask
- 39.58
- Low
- 38.34
- High
- 40.51
- Volumen
- 787
- Cambio diario
- 1.24%
- Cambio mensual
- 10.06%
- Cambio a 6 meses
- 42.47%
- Cambio anual
- 118.22%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B