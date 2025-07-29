Devises / TATT
TATT: TAT Technologies Ltd
41.29 USD 0.32 (0.77%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TATT a changé de -0.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.64 et à un maximum de 42.98.
Suivez la dynamique TAT Technologies Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TATT Nouvelles
- How is TATT Targeting the eVTOL Market With New Thermal Systems?
- TAT Technologies (TATT) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Stifel soutient TAT Technologies et VSE face au boom durable de la réparation aéronautique
- Stifel backs TAT Technologies, VSE on long-lasting aircraft repair boom
- Stifel initie la couverture de TAT Technologies avec une recommandation d’achat et un objectif de 44€
- Stifel initiates TAT Technologies stock with Buy rating, $44 target
- TAT Technologies Stock Surges 40% in the Past 3 Months: Should You Buy?
- Best Momentum Stocks to Buy for September 8th
- New Strong Buy Stocks for September 8th
- Will TAT Technologies Overcome Its MRO Softness and Shine Again?
- Is AIRBUS SE (EADSY) Stock Outpacing Its Aerospace Peers This Year?
- Here's Why Momentum in TAT Technologies (TATT) Should Keep going
- Best Momentum Stocks to Buy for August 28th
- TAT Technologies: Strong Buy On Aerospace Growth (NASDAQ:TATT)
- Top Stock Picks for Week of August 25, 2025
- Best Momentum Stocks to Buy for August 25th
- New Strong Buy Stocks for August 25th
- TAT Technologies secures $12 million contract for Boeing 777 APU services
- Here's What Could Help TAT Technologies (TATT) Maintain Its Recent Price Strength
- Celanese, Archer Aviation And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Archer Aviation (NYSE:ACHR), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- TAT Technologies earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Investors Are Mining Best Stock Lists For Hot Gold Stocks: Check Out New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Microsoft Hits $4 Trillion, Rises Onto Big Cap 20: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- TAT Technologies stock rises on new $10M defense contract
Range quotidien
40.64 42.98
Range Annuel
16.25 42.98
- Clôture Précédente
- 41.61
- Ouverture
- 42.25
- Bid
- 41.29
- Ask
- 41.59
- Plus Bas
- 40.64
- Plus Haut
- 42.98
- Volume
- 975
- Changement quotidien
- -0.77%
- Changement Mensuel
- 15.69%
- Changement à 6 Mois
- 49.76%
- Changement Annuel
- 129.39%
