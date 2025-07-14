Валюты / TATT
TATT: TAT Technologies Ltd
38.80 USD 0.23 (0.60%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TATT за сегодня изменился на 0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.27, а максимальная — 39.15.
Следите за динамикой TAT Technologies Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TATT
- Stifel поддерживает TAT Technologies и VSE на фоне длительного бума авиаремонта
- Stifel начинает освещение акций TAT Technologies с рейтингом "Покупать" и целевой ценой $44
- TAT Technologies Stock Surges 40% in the Past 3 Months: Should You Buy?
- Best Momentum Stocks to Buy for September 8th
- New Strong Buy Stocks for September 8th
- Will TAT Technologies Overcome Its MRO Softness and Shine Again?
- Is AIRBUS SE (EADSY) Stock Outpacing Its Aerospace Peers This Year?
- Here's Why Momentum in TAT Technologies (TATT) Should Keep going
- Best Momentum Stocks to Buy for August 28th
- TAT Technologies: Strong Buy On Aerospace Growth (NASDAQ:TATT)
- Top Stock Picks for Week of August 25, 2025
- Best Momentum Stocks to Buy for August 25th
- New Strong Buy Stocks for August 25th
- TAT Technologies secures $12 million contract for Boeing 777 APU services
- Here's What Could Help TAT Technologies (TATT) Maintain Its Recent Price Strength
- Celanese, Archer Aviation And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Archer Aviation (NYSE:ACHR), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- TAT Technologies earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Investors Are Mining Best Stock Lists For Hot Gold Stocks: Check Out New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Microsoft Hits $4 Trillion, Rises Onto Big Cap 20: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- TAT Technologies stock rises on new $10M defense contract
- TAT Technologies secures $10 million defense contract in Israel
- Astronics (ATRO) Moves 16.2% Higher: Will This Strength Last?
Дневной диапазон
37.27 39.15
Годовой диапазон
16.25 41.00
- Предыдущее закрытие
- 38.57
- Open
- 38.10
- Bid
- 38.80
- Ask
- 39.10
- Low
- 37.27
- High
- 39.15
- Объем
- 471
- Дневное изменение
- 0.60%
- Месячное изменение
- 8.71%
- 6-месячное изменение
- 40.73%
- Годовое изменение
- 115.56%
