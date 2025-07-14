КотировкиРазделы
Валюты / TATT
TATT: TAT Technologies Ltd

38.80 USD 0.23 (0.60%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TATT за сегодня изменился на 0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.27, а максимальная — 39.15.

Следите за динамикой TAT Technologies Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
37.27 39.15
Годовой диапазон
16.25 41.00
Предыдущее закрытие
38.57
Open
38.10
Bid
38.80
Ask
39.10
Low
37.27
High
39.15
Объем
471
Дневное изменение
0.60%
Месячное изменение
8.71%
6-месячное изменение
40.73%
Годовое изменение
115.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.