货币 / TATT
TATT: TAT Technologies Ltd
39.16 USD 0.36 (0.93%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TATT汇率已更改0.93%。当日，交易品种以低点38.34和高点39.89进行交易。
关注TAT Technologies Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TATT新闻
日范围
38.34 39.89
年范围
16.25 41.00
- 前一天收盘价
- 38.80
- 开盘价
- 38.40
- 卖价
- 39.16
- 买价
- 39.46
- 最低价
- 38.34
- 最高价
- 39.89
- 交易量
- 433
- 日变化
- 0.93%
- 月变化
- 9.72%
- 6个月变化
- 42.04%
- 年变化
- 117.56%
