STTK: Shattuck Labs Inc
2.23 USD 0.29 (14.95%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
STTKの今日の為替レートは、14.95%変化しました。日中、通貨は1あたり1.85の安値と2.25の高値で取引されました。
Shattuck Labs Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STTK News
1日のレンジ
1.85 2.25
1年のレンジ
0.69 2.25
- 以前の終値
- 1.94
- 始値
- 1.90
- 買値
- 2.23
- 買値
- 2.53
- 安値
- 1.85
- 高値
- 2.25
- 出来高
- 495
- 1日の変化
- 14.95%
- 1ヶ月の変化
- 125.25%
- 6ヶ月の変化
- 127.55%
- 1年の変化
- 57.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K