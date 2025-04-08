Valute / STTK
STTK: Shattuck Labs Inc
2.28 USD 0.05 (2.24%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio STTK ha avuto una variazione del 2.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.15 e ad un massimo di 2.32.
Segui le dinamiche di Shattuck Labs Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
STTK News
Intervallo Giornaliero
2.15 2.32
Intervallo Annuale
0.69 2.32
- Chiusura Precedente
- 2.23
- Apertura
- 2.25
- Bid
- 2.28
- Ask
- 2.58
- Minimo
- 2.15
- Massimo
- 2.32
- Volume
- 524
- Variazione giornaliera
- 2.24%
- Variazione Mensile
- 130.30%
- Variazione Semestrale
- 132.65%
- Variazione Annuale
- 60.56%
21 settembre, domenica