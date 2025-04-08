QuotazioniSezioni
Valute / STTK
Tornare a Azioni

STTK: Shattuck Labs Inc

2.28 USD 0.05 (2.24%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio STTK ha avuto una variazione del 2.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.15 e ad un massimo di 2.32.

Segui le dinamiche di Shattuck Labs Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

STTK News

Intervallo Giornaliero
2.15 2.32
Intervallo Annuale
0.69 2.32
Chiusura Precedente
2.23
Apertura
2.25
Bid
2.28
Ask
2.58
Minimo
2.15
Massimo
2.32
Volume
524
Variazione giornaliera
2.24%
Variazione Mensile
130.30%
Variazione Semestrale
132.65%
Variazione Annuale
60.56%
21 settembre, domenica