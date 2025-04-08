통화 / STTK
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
STTK: Shattuck Labs Inc
2.28 USD 0.05 (2.24%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
STTK 환율이 오늘 2.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.15이고 고가는 2.32이었습니다.
Shattuck Labs Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STTK News
- Should You Buy Shattuck Labs, Inc. (STTK) After Golden Cross?
- Shattuck Labs (STTK) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Ashiya Mona buys Shattuck Labs (STTK) shares worth $5.47 million
- OrbiMed Advisors buys Shattuck Labs (STTK) shares worth $5.47 million
- Shattuck Labs closes $103 million private placement led by OrbiMed
- H.C. Wainwright maintains Neutral rating on Shattuck Labs stock as FDA clears IND
- Shattuck Labs stock price target lowered to $2 by Leerink Partners
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Dow Surges Over 100 Points; Pfizer Earnings Top Views - Agilon Health (NYSE:AGL), Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR)
- Shattuck Labs stock soars after $103 million private placement
- Why Is Shattuck Labs Stock (STTK) Up 35% Today? - TipRanks.com
- Shattuck Labs elects directors and ratifies auditor at annual meeting
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
일일 변동 비율
2.15 2.32
년간 변동
0.69 2.32
- 이전 종가
- 2.23
- 시가
- 2.25
- Bid
- 2.28
- Ask
- 2.58
- 저가
- 2.15
- 고가
- 2.32
- 볼륨
- 524
- 일일 변동
- 2.24%
- 월 변동
- 130.30%
- 6개월 변동
- 132.65%
- 년간 변동율
- 60.56%
20 9월, 토요일