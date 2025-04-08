Devises / STTK
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
STTK: Shattuck Labs Inc
2.28 USD 0.05 (2.24%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de STTK a changé de 2.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.15 et à un maximum de 2.32.
Suivez la dynamique Shattuck Labs Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STTK Nouvelles
- Should You Buy Shattuck Labs, Inc. (STTK) After Golden Cross?
- Shattuck Labs (STTK) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Ashiya Mona buys Shattuck Labs (STTK) shares worth $5.47 million
- OrbiMed Advisors buys Shattuck Labs (STTK) shares worth $5.47 million
- Shattuck Labs closes $103 million private placement led by OrbiMed
- H.C. Wainwright maintains Neutral rating on Shattuck Labs stock as FDA clears IND
- Shattuck Labs stock price target lowered to $2 by Leerink Partners
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Dow Surges Over 100 Points; Pfizer Earnings Top Views - Agilon Health (NYSE:AGL), Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR)
- Shattuck Labs stock soars after $103 million private placement
- Why Is Shattuck Labs Stock (STTK) Up 35% Today? - TipRanks.com
- Shattuck Labs elects directors and ratifies auditor at annual meeting
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
Range quotidien
2.15 2.32
Range Annuel
0.69 2.32
- Clôture Précédente
- 2.23
- Ouverture
- 2.25
- Bid
- 2.28
- Ask
- 2.58
- Plus Bas
- 2.15
- Plus Haut
- 2.32
- Volume
- 524
- Changement quotidien
- 2.24%
- Changement Mensuel
- 130.30%
- Changement à 6 Mois
- 132.65%
- Changement Annuel
- 60.56%
20 septembre, samedi