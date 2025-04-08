CotationsSections
STTK: Shattuck Labs Inc

2.28 USD 0.05 (2.24%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de STTK a changé de 2.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.15 et à un maximum de 2.32.

Suivez la dynamique Shattuck Labs Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
2.15 2.32
Range Annuel
0.69 2.32
Clôture Précédente
2.23
Ouverture
2.25
Bid
2.28
Ask
2.58
Plus Bas
2.15
Plus Haut
2.32
Volume
524
Changement quotidien
2.24%
Changement Mensuel
130.30%
Changement à 6 Mois
132.65%
Changement Annuel
60.56%
