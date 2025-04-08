货币 / STTK
STTK: Shattuck Labs Inc
1.97 USD 0.17 (7.94%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日STTK汇率已更改-7.94%。当日，交易品种以低点1.94和高点2.17进行交易。
关注Shattuck Labs Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STTK新闻
- Shattuck Labs (STTK) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Ashiya Mona buys Shattuck Labs (STTK) shares worth $5.47 million
- OrbiMed Advisors buys Shattuck Labs (STTK) shares worth $5.47 million
- Shattuck Labs closes $103 million private placement led by OrbiMed
- H.C. Wainwright maintains Neutral rating on Shattuck Labs stock as FDA clears IND
- Shattuck Labs stock price target lowered to $2 by Leerink Partners
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Dow Surges Over 100 Points; Pfizer Earnings Top Views - Agilon Health (NYSE:AGL), Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR)
- Shattuck Labs stock soars after $103 million private placement
- Why Is Shattuck Labs Stock (STTK) Up 35% Today? - TipRanks.com
- Shattuck Labs elects directors and ratifies auditor at annual meeting
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
日范围
1.94 2.17
年范围
0.69 2.24
- 前一天收盘价
- 2.14
- 开盘价
- 2.14
- 卖价
- 1.97
- 买价
- 2.27
- 最低价
- 1.94
- 最高价
- 2.17
- 交易量
- 348
- 日变化
- -7.94%
- 月变化
- 98.99%
- 6个月变化
- 101.02%
- 年变化
- 38.73%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值