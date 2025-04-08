Валюты / STTK
STTK: Shattuck Labs Inc
2.14 USD 0.35 (19.55%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STTK за сегодня изменился на 19.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.76, а максимальная — 2.15.
Следите за динамикой Shattuck Labs Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости STTK
Дневной диапазон
1.76 2.15
Годовой диапазон
0.69 2.24
- Предыдущее закрытие
- 1.79
- Open
- 1.81
- Bid
- 2.14
- Ask
- 2.44
- Low
- 1.76
- High
- 2.15
- Объем
- 652
- Дневное изменение
- 19.55%
- Месячное изменение
- 116.16%
- 6-месячное изменение
- 118.37%
- Годовое изменение
- 50.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.