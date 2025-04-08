Währungen / STTK
STTK: Shattuck Labs Inc
2.22 USD 0.01 (0.45%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STTK hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.15 bis zu einem Hoch von 2.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Shattuck Labs Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
STTK News
Tagesspanne
2.15 2.26
Jahresspanne
0.69 2.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.23
- Eröffnung
- 2.25
- Bid
- 2.22
- Ask
- 2.52
- Tief
- 2.15
- Hoch
- 2.26
- Volumen
- 210
- Tagesänderung
- -0.45%
- Monatsänderung
- 124.24%
- 6-Monatsänderung
- 126.53%
- Jahresänderung
- 56.34%
