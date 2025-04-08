Currencies / STTK
STTK: Shattuck Labs Inc
2.14 USD 0.35 (19.55%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
STTK exchange rate has changed by 19.55% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 1.76 and at a high of 2.15.
Follow Shattuck Labs Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
STTK News
Daily Range
1.76 2.15
Year Range
0.69 2.24
- Previous Close
- 1.79
- Open
- 1.81
- Bid
- 2.14
- Ask
- 2.44
- Low
- 1.76
- High
- 2.15
- Volume
- 652
- Daily Change
- 19.55%
- Month Change
- 116.16%
- 6 Months Change
- 118.37%
- Year Change
- 50.70%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%