Divisas / STTK
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
STTK: Shattuck Labs Inc
1.94 USD 0.20 (9.35%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de STTK de hoy ha cambiado un -9.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.94, mientras que el máximo ha alcanzado 2.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Shattuck Labs Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STTK News
- Shattuck Labs (STTK) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Ashiya Mona buys Shattuck Labs (STTK) shares worth $5.47 million
- OrbiMed Advisors buys Shattuck Labs (STTK) shares worth $5.47 million
- Shattuck Labs closes $103 million private placement led by OrbiMed
- H.C. Wainwright maintains Neutral rating on Shattuck Labs stock as FDA clears IND
- Shattuck Labs stock price target lowered to $2 by Leerink Partners
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Dow Surges Over 100 Points; Pfizer Earnings Top Views - Agilon Health (NYSE:AGL), Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR)
- Shattuck Labs stock soars after $103 million private placement
- Why Is Shattuck Labs Stock (STTK) Up 35% Today? - TipRanks.com
- Shattuck Labs elects directors and ratifies auditor at annual meeting
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
Rango diario
1.94 2.17
Rango anual
0.69 2.24
- Cierres anteriores
- 2.14
- Open
- 2.14
- Bid
- 1.94
- Ask
- 2.24
- Low
- 1.94
- High
- 2.17
- Volumen
- 402
- Cambio diario
- -9.35%
- Cambio mensual
- 95.96%
- Cambio a 6 meses
- 97.96%
- Cambio anual
- 36.62%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B