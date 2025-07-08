クォートセクション
通貨 / STR
STR: Sitio Royalties Corp Class A

18.09 USD 0.24 (1.31%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

STRの今日の為替レートは、-1.31%変化しました。日中、通貨は1あたり18.04の安値と18.31の高値で取引されました。

Sitio Royalties Corp Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
18.04 18.31
1年のレンジ
14.58 25.51
以前の終値
18.33
始値
18.13
買値
18.09
買値
18.39
安値
18.04
高値
18.31
出来高
3.833 K
1日の変化
-1.31%
1ヶ月の変化
-0.06%
6ヶ月の変化
-10.22%
1年の変化
-16.83%
