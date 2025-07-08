通貨 / STR
STR: Sitio Royalties Corp Class A
18.09 USD 0.24 (1.31%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
STRの今日の為替レートは、-1.31%変化しました。日中、通貨は1あたり18.04の安値と18.31の高値で取引されました。
Sitio Royalties Corp Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
STR News
- Diamondback Energy stock maintains Overweight rating at Piper Sandler
- Melius initiates Diamondback Energy stock with Buy rating, $213 price target
- Diamondback Energy price target lowered to $212 at Raymond James
- Sitio Royalties completes merger with Viper Energy, delists from NYSE
- VNOM Sub completes merger with Sitio Royalties, new entity trades as NASDAQ:VNOM
- Sitio shareholders approve merger with Viper Energy
- Sitio Royalties (STR) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Sitio Royalties (STR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Viper Energy beats Q2 earnings expectations, production rises
- Kimbell Royalty (KRP) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Analysts Estimate Sitio Royalties (STR) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Viper Energy: A Low-Risk Way To Play The Permian (NASDAQ:VNOM)
- Diamondback Energy stock rating reiterated at Buy by UBS ahead of 2Q results
1日のレンジ
18.04 18.31
1年のレンジ
14.58 25.51
- 以前の終値
- 18.33
- 始値
- 18.13
- 買値
- 18.09
- 買値
- 18.39
- 安値
- 18.04
- 高値
- 18.31
- 出来高
- 3.833 K
- 1日の変化
- -1.31%
- 1ヶ月の変化
- -0.06%
- 6ヶ月の変化
- -10.22%
- 1年の変化
- -16.83%
