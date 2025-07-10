Валюты / STR
STR: Sitio Royalties Corp Class A
18.09 USD 0.24 (1.31%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STR за сегодня изменился на -1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.04, а максимальная — 18.31.
Следите за динамикой Sitio Royalties Corp Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости STR
- Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,19%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.19%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.08%
- Diamondback Energy stock maintains Overweight rating at Piper Sandler
- Melius initiates Diamondback Energy stock with Buy rating, $213 price target
- Diamondback Energy price target lowered to $212 at Raymond James
- Sitio Royalties completes merger with Viper Energy, delists from NYSE
- VNOM Sub completes merger with Sitio Royalties, new entity trades as NASDAQ:VNOM
- Sitio shareholders approve merger with Viper Energy
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.15%
- Sitio Royalties (STR) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Sitio Royalties (STR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Viper Energy beats Q2 earnings expectations, production rises
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.12%
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.33%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.97%
- Kimbell Royalty (KRP) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Analysts Estimate Sitio Royalties (STR) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.56%
- Viper Energy: A Low-Risk Way To Play The Permian (NASDAQ:VNOM)
- Diamondback Energy stock rating reiterated at Buy by UBS ahead of 2Q results
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.03%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.84%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.07%
Дневной диапазон
18.04 18.31
Годовой диапазон
14.58 25.51
- Предыдущее закрытие
- 18.33
- Open
- 18.13
- Bid
- 18.09
- Ask
- 18.39
- Low
- 18.04
- High
- 18.31
- Объем
- 3.833 K
- Дневное изменение
- -1.31%
- Месячное изменение
- -0.06%
- 6-месячное изменение
- -10.22%
- Годовое изменение
- -16.83%
