STR: Sitio Royalties Corp Class A

18.09 USD 0.24 (1.31%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс STR за сегодня изменился на -1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.04, а максимальная — 18.31.

Дневной диапазон
18.04 18.31
Годовой диапазон
14.58 25.51
Предыдущее закрытие
18.33
Open
18.13
Bid
18.09
Ask
18.39
Low
18.04
High
18.31
Объем
3.833 K
Дневное изменение
-1.31%
Месячное изменение
-0.06%
6-месячное изменение
-10.22%
Годовое изменение
-16.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.