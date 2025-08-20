通貨 / STNE
STNE: StoneCo Ltd - Class A
19.18 USD 0.16 (0.84%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
STNEの今日の為替レートは、0.84%変化しました。日中、通貨は1あたり18.77の安値と19.23の高値で取引されました。
StoneCo Ltd - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
18.77 19.23
1年のレンジ
7.72 19.38
- 以前の終値
- 19.02
- 始値
- 18.77
- 買値
- 19.18
- 買値
- 19.48
- 安値
- 18.77
- 高値
- 19.23
- 出来高
- 11.435 K
- 1日の変化
- 0.84%
- 1ヶ月の変化
- 18.76%
- 6ヶ月の変化
- 83.19%
- 1年の変化
- 71.56%
